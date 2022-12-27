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Главный тренер Вереса прокомментировал слухи об уходе Дахновского из клуба

Премьер-лига
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Виталий и дальше будет играть в Ровно

Главный тренер Вереса прокомментировал слухи об уходе Дахновского из клуба

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал информацию в СМИ о том, что вингер команды Виталий Дахновский может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что футболист заинтересовал "Рух" и "Львов".

"Это слухи. Не более того. Зачем Дахновскому менять "Верес" на один из этих клубов? При всем уважении к ним. Если и переходить, то только к грандам. В данном случае не вижу смысла что-то менять. Виталий и дальше будет играть в Ровно", – заявил Вирт в комментарии FootBoom.

В этом сезоне УПЛ Виталий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Footboom

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