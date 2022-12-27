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ESPN: Арсенал предложил Шахтеру за Мудрика 45 млн евро прямым платежом +25 млн бонусами
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Лондонский "
Как пишет ESPN, "канониры" предложили "горнякам" за игрока 45 млн евро прямым платежом и еще 25 в виде возможных бонусов.
Также источник пишет, что "Шахтер" вряд ли устроит такое предложение. Однако, в то же время, в "Арсенале" также уверены, что в донецком клубе несколько поступятся своими запросами (порядка 100 млн евро) и стороны смогут прийти к условной усредненной цене за игрока.
Также отмечается, что изначально "канониры" хотели предложить сумму 40+20 млн евро, однако сейчас несколько повысили цену.
Напомним, что Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 млн евро.
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