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ESPN: Арсенал предложил Шахтеру за Мудрика 45 млн евро прямым платежом +25 млн бонусами

Премьер-лига
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(1 голосов)

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ESPN: Арсенал предложил Шахтеру за Мудрика 45 млн евро прямым платежом +25 млн бонусами

Новина українською

Лондонский "Арсенал" сделал стартовое предложение "Шахтеру" по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика.

Как пишет ESPN, "канониры" предложили "горнякам" за игрока 45 млн евро прямым платежом и еще 25 в виде возможных бонусов.

Также источник пишет, что "Шахтер" вряд ли устроит такое предложение. Однако, в то же время, в "Арсенале" также уверены, что в донецком клубе несколько поступятся своими запросами (порядка 100 млн евро) и стороны смогут прийти к условной усредненной цене за игрока.

Также отмечается, что изначально "канониры" хотели предложить сумму 40+20 млн евро, однако сейчас несколько повысили цену.

Напомним, что Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPN

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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
27.12.2022 в 18:23
Чекати Михайові кінця контракту та і годі
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ding31
27.12.2022 в 18:17
10 Abrams для ВСУ .И по рукам. Или всей Шахте повестки на руки.
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efim423 (odessa)
27.12.2022 в 19:02
этим футболёрам даже и не думают дать повестки , хотя бы для того что встать на учёт ,у на что 15 век одни рабы а, другие рабовладельцы
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MaximSK (Киев)
27.12.2022 в 18:11
Если это правда, то это отличное предложение, но если они будут стоять до конца на 100 млн Арсенал просто выйдет из торгов.
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Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2022 в 17:58
50+30 і буде трансфер
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kukarekin (Одесса)
27.12.2022 в 19:01
Жадность Ахметова и Палкина не дадут парню развития
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