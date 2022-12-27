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CIES: Забарный в 5-ке в списке самых перспективных "атакующих" центрбеков года, Вивчаренко – в 10-ке левых фулбеков

Премьер-лига
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CIES традиционно высчитал миллион показателей

CIES: Забарный в 5-ке в списке самых перспективных "атакующих" центрбеков года, Вивчаренко – в 10-ке левых фулбеков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг молодых игроков (до 21 года) по различным позициям.

Интересно, что основываясь на множество показателей, CIES разделил центральных защитников на две категории – те, которые в основном играют в обороне, и те, которые часто подключаются к атакам и двигают мяч вперед.

В итоге, в группе перспективных "атакующих" центрбеков оказался динамовец Илья Забарный, которые занял 5-е место. Первым является хорват Йошко Гвардиол из "Лейпцига".

Также из украинцев в списке левых фулбеков 9-е место занял игрок "Динамо" Константин Вивчаренко, на его позиции самым перспективным считается Джон Толкин из "Нью-Йорк Ред Буллз".

CIES: Забарный в 5-ке в списке самых перспективных "атакующих" центрбеков года, Вивчаренко – в 10-ке левых фулбеков - изображение 1CIES: Забарный в 5-ке в списке самых перспективных "атакующих" центрбеков года, Вивчаренко – в 10-ке левых фулбеков - изображение 2
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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный Константин Вивчаренко
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