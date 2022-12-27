CIES: Забарный в 5-ке в списке самых перспективных "атакующих" центрбеков года, Вивчаренко – в 10-ке левых фулбеков

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг молодых игроков (до 21 года) по различным позициям.

Интересно, что основываясь на множество показателей, CIES разделил центральных защитников на две категории – те, которые в основном играют в обороне, и те, которые часто подключаются к атакам и двигают мяч вперед.

В итоге, в группе перспективных "атакующих" центрбеков оказался динамовец Илья Забарный, которые занял 5-е место. Первым является хорват Йошко Гвардиол из "Лейпцига".

Также из украинцев в списке левых фулбеков 9-е место занял игрок "Динамо" Константин Вивчаренко, на его позиции самым перспективным считается Джон Толкин из "Нью-Йорк Ред Буллз".