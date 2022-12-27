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Шахтер - главный претендент на 21-летнего хорватского центрбека Перковича

Премьер-лига
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Шахтер - главный претендент на 21-летнего хорватского центрбека Перковича

фото из свободных источников

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Донецкий "Шахтер" нацелен на подписание защитника "Истры" и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковича.

По информации SportItalia, 21-летним центрбеком интересуется целый ряд итальянских клубов ("Торино", "Удинезе", "Болонья", "Салернитана" и "Верона"), однако именно "Шахтер" является главным претендентом на игрока в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Перкович сыграл за "Истру" 14 матчей, в которых отдал 1 ассист. Также сыграл два поединка за молодежную сборную Хорватии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Истра
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Источник:
SportItalia

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