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Красников: Первым претендентом на чемпионство является Шахтер, а дальше – Динамо и Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Днепра-1 аккуратен в прогнозах

Красников: Первым претендентом на чемпионство является Шахтер, а дальше – Динамо и Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников подвел итог осенней части сезона и дал прогноз на вторую часть сезона.

– В осенней части сезона вы обыграли "Шахтер" и "Динамо"…

– Мы когда пришли, все говорили, что "Дніпро-1" не будет бороться ни за медали, не сможет выступить хорошо в еврокубках. Поначалу не понимали, кого куда поставить, но разобрались. АЕК даже нам помог – обнажил много проблем. Переставили Сарапия в защиту, Бабенко стал опорным, поставили Рубчинского, Бланко. Большую роль сыграли Пихаленок, Довбик, Сваток, Адамюк, Амаш, Когут выходил на замену… Но все – не хочу кого-то обидеть, не вспомнив. Валеф тоже. Некоторые с него смеются, но я смотрю на данные Wyscout – он является одним из лучших по всем показателям. У нас высокая линия обороны, а Валеф очень хорошо играет ногами, потому решили его взять.

– Думаю, теперь с АЕКом вы разберетесь…

– Я не могу так говорить. Вон, и президент говорит о Лиге чемпионов… Я всегда подхожу осторожно. Не пессимист, но все равно считаю, что первым претендентом на чемпионство является "Шахтер", а вторым – "Динамо" и "Днепр-1". АЕК – очень хорошая команда, опытная. Но мы будем стараться реабилитироваться перед болельщиками, хотя будет очень тяжело.

– Вы такой комплимент сейчас отвесили "Шахтеру", но наверняка думаете, что ему будет тяжело?

– Я не внутри души, а откровенно говорю, что мы будем бороться и с "Шахтером", и с "Динамо". Но и анализирую ситуацию.

– А если Мудрик уйдет?

– Думаю, они смогут найти ему замену. Мудрик – топ. Но я не хочу что-то советовать "Шахтеру", это будет некорректно с моей стороны. Уверен, что они сами примут решение, которое сочтут целесообразным.

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В статье: Евгений Красников СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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