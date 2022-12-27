Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику

" Шахтер " ответил отказом на первое официальное предложение "Арсенала" по трансферу вингера Михаила Мудрика. Такую информацию дает авторитетный британский The Telegraph.

Тем не менее, переговоры между клубами продолжаются. Издание пишет о том, что консенсус может быть достигнут, если "канониры" увеличат свое предложение.

"Горняки" продолжают настаивать, что хотят получить за 21-летнего футболиста 85 миллионов фунтов. "Канониры" при этом были готовы заплатить 55 миллионов фунтов, включая бонусы.

Источник также отмечает, что желание подписать украинца не связано с травмой нападающего Габриэла Жезуса. Микель Артета еще летом хотел приобрести игрока на фланг атаки, но тогда не удалось договориться с "Вулверхэмптоном" по Педру Нету.