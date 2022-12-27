  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но переговоры продолжатся

Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" ответил отказом на первое официальное предложение "Арсенала" по трансферу вингера Михаила Мудрика. Такую информацию дает авторитетный британский The Telegraph.

Тем не менее, переговоры между клубами продолжаются. Издание пишет о том, что консенсус может быть достигнут, если "канониры" увеличат свое предложение.

"Горняки" продолжают настаивать, что хотят получить за 21-летнего футболиста 85 миллионов фунтов. "Канониры" при этом были готовы заплатить 55 миллионов фунтов, включая бонусы.

Источник также отмечает, что желание подписать украинца не связано с травмой нападающего Габриэла Жезуса. Микель Артета еще летом хотел приобрести игрока на фланг атаки, но тогда не удалось договориться с "Вулверхэмптоном" по Педру Нету.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде