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Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику
Но переговоры продолжатся
Getty Images / Global Images Ukraine
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Тем не менее, переговоры между клубами продолжаются. Издание пишет о том, что консенсус может быть достигнут, если "канониры" увеличат свое предложение.
"Горняки" продолжают настаивать, что хотят получить за 21-летнего футболиста 85 миллионов фунтов. "Канониры" при этом были готовы заплатить 55 миллионов фунтов, включая бонусы.
Источник также отмечает, что желание подписать украинца не связано с травмой нападающего Габриэла Жезуса. Микель Артета еще летом хотел приобрести игрока на фланг атаки, но тогда не удалось договориться с "Вулверхэмптоном" по Педру Нету.
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