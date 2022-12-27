Сергей Лавриненко: Никто не знал, как готовить команду, которая два часа просидела в бомбоубежище

Казалось бы, молодая команда из Петрово только недавно дебютировала в УПЛ, а уже прошло два с половиной года. За это время "Ингулец" приобрел определенный опыт, который даже несмотря на нынешние условия войны, помогает держаться на плаву. Правда, осенняя часть сезона-2022/23 сложилась для сельского коллектива не лучшим образом: долгое время он находился в группе аутсайдеров, что в конце осени привело к смене на тренерском мостике. Эстафетную палочку от Сергея Лавриненко, возглавлявшего "Ингулец" чуть больше шести лет, принял один из его ближайших помощников – Младен Бартулович.

- Какие события, которые были у "Ингульца" за период вашей работы, вспоминаются больше всего? – интересуюсь у Лавриненко.

- Сто процентов – все они со знаком "плюс". Это было хорошее время, ведь в него вошли и позитивные моменты первой лиги, и выход в Премьер-лигу, и финал Кубка Украины. Последнее из этих событий было историческим, потому что команда из низшего дивизиона впервые играла в финальном поединке. Я тогда на пресс-конференции сказал: может когда-нибудь кто-то и достигнет такого же, но эта команда будет уже второй по счету после нас. "Ингулец" же навсегда войдет в историю. Помнится, когда я стал главным тренером этой молодой команды, мало кто вообще имел представление, где этот клуб находится. А сейчас все по-другому, в чем немалая заслуга его президента Александра Поворознюка, который является достаточно серьезной фигурой. Во многом следует поблагодарить и команду за то, что в информационном поле она всегда была в категории "топ".

– А было ли что-то со знаком "минус"?

- Чтобы сказать, что у меня было много каких-то негативных моментов, то нет. Был обычный рабочий процесс, в ходе которого требовалось решать те или иные важные вопросы. Однако никакого негатива не было и нет. Я понимаю, что у каждого тренера в карьере есть такие моменты, когда они меняют команду – будь то по собственному желанию или когда их увольняют президенты. У нас с Александром Григорьевичем (Поворознюком – прим. авт.) был разговор, и мы остались друзьями. Иначе и не должно быть, ведь у нас всегда было уважение друг к другу. Если и были какие-либо противоречивые эпизоды, то это вполне естественно – без этого в совместной работе обойтись невозможно. И это нормально, они ведь всегда решались. В "Ингульце" я проработал чуть больше шести лет, и видимо просто пришла пора что-то менять. Хотя хотел и дальше работать в этом клубе, да и желание о завершении работы в нем было не моим. Я точно не думал, что это будет незадолго до завершения осенней части сезона. До его конца оставалось еще три матча, когда после проигранного нами поединка с "Металлистом 1925" (с минимальным счетом 1:2 – прим. авт.) Александр Поворознюк мне позвонил по телефону и попросил выйти на связь. Когда мы с тренерским штабом это сделали, президент клуба поблагодарил меня за сотрудничество и сказал, что нужно что-то менять. Я был согласен с тем, что должен быть какой-то толчок, ведь команда притормозила. Глядя на эту ситуацию спустя некоторое время, за которое ребята вышли на поле и довольно эмоционально отыграли эти три матча, понимаю, что решение Александра Григорьевича было правильным.

Никто ведь не мог сказать, что если бы мне пришлось остаться на последние три тура, то команда смогла бы достичь положительного результата. Однако она его добилась, и это благодаря президенту клуба. Мы понимаем, что через два или три дня Младен Бартулович со своей командой не смог бы что-то кардинально изменить. Должен был случиться эмоциональный толчок – и он произошел. "Ингулец" в играх с "Динамо", "Львовом" и "Вересом" выглядел довольно неплохо, используя те наработки, которые мы применяли в течение сезона. Имею в виду и игровой состав, и большинство тактических особенностей. Оно и понятно: за три дня кардинальным образом что-либо изменить невозможно. Случилось так, как случилось – "Ингулец" выиграл два последних матча и значительно улучшил свои турнирные показатели.

– За полтора месяца, прошедших с момента прекращения ваших отношений с клубом, причину неудачных выступлений проанализировали?

- Да, конечно. Для себя я сделал определенные выводы, и этот опыт буду использовать в дальнейшей работе. Ведь та ситуация, с которой столкнулся в конце осеннего отрезка нынешнего чемпионата и приведшая к увольнению, поможет мне в случае возникновения в будущем чего-то подобного реагировать по-другому.

– Расставание с президентом клуба Александром Поворознюком прошло без эмоций?

– Эмоции есть всегда, но в данном случае они не были бурными. Была большая благодарность – как Александру Григорьевичу от меня, так и наоборот. Президент клуба мне сказал, что будем и дальше общаться и в любое время я могу ему звонить по телефону. Так что остались в таких же хороших отношениях, как и были. Кто знает, может когда-нибудь снова будем работать вместе. Это жизнь – никто не знает, как оно будет. Например, Валерий Лобановский тоже в киевское "Динамо" приходил неоднократно (как тренер – в 1973-м, 1984-м и 1996-м – прим. авт.).

– Какой из матчей оставил ощущение нереализованности?

– (Без раздумий). Игра с "Минаем". Если бы был второй шанс, то мы учли бы сделанные выводы. Что же касается этого поединка, могу сказать, что неправильно выбрали тактику на игру. Этот матч нам не удался – это сто процентов! Он очень сильно надломил психологически. Тем более что мы играли дома, на родном стадионе, где хотелось сделать все возможное для победы. Однако соперник из-за наших ошибок сумел реализовать свои моменты и победил. Мы не должны проигрывать эту игру, однако уступили 1:2. Что касается других поединков, то многие из них "Ингулец" проводил в целом неплохо, однако не было фарта. Взять хотя бы встречу с "Ворсклой". В ней мы играли хорошо, и во втором тайме преимущество было на нашей стороне, да и голевых моментов было больше. Однако очень уверенно играл голкипер полтавчан Дмитрий Резник, выручивший свою команду. Мы же один мяч пропустили и уступили. Этот матч не должен был завершаться проигрышем. Впрочем, как и ряд других поединков.

- Чувствовали, что на команду давит психологический груз ответственности?

- Вроде бы команда играет неплохо, да и больших претензий к футболистам нет, но психологическое бремя из-за отсутствия результата давило – и было тяжело. А вот физически команда выглядела неплохо. Но повторюсь: психология – это самая важная составляющая. В голову к каждому игроку не залезешь, поэтому мы пытались направлять его в положительное русло. Однако не всегда нам это удавалось сделать.

– Разочарований в первом круге было достаточно?

– Они появились тогда, когда начались ключевые матчи, а у нас в это время было много травмированных игроков. Доходило даже до того, что в заявке набиралось всего 13-14 человек. Приходилось брать всех, кто хотя бы на один день выходил на тренировку. Было даже не разочарование, а отчаяние. Оттого, что ты абсолютно ничего не можешь сделать. Травмы вроде бы были несерьезны, однако футболисты не могли нам помочь. Слава Богу, в концовке первого круга почти все ребята были здоровы. Однако это было тогда, когда я уже был уволен.

- За последними тремя поединками "Ингульца" в осеннем отрезке наблюдали вживую?

– Нет, на них я не присутствовал. Следил за этими матчами по телетрансляции. Сразу после завершения своей работы в "Ингульце" уехал домой. Все мои помощники остались в клубе, доработав до окончания первой половины чемпионата. Только после этого один из ассистентов, Сергей Таран, написал заявление об увольнении.

– Когда оставляли свой пост, было что сказать Бартуловичу?

– Не только ему. Я собрал всю команду – как футболистов, так и тренерский штаб, поблагодарив за совместную работу. У меня хорошие отношения со всеми игроками, и они даже намеревались отстаивать меня. Однако я сказал им, что этот вопрос уже решен. Во-первых, решен для себя, во-вторых, после общения с президентом. В настоящее время мы общаемся с моими коллегами, и не только с Бартуловичем – и с Лупашко, Шустом. Если кому-то из них нужна какая-нибудь консультация, то они звонят по телефону и спрашивают. Я всегда открыт, и никогда не закрываюсь. Охотно подскажу, если меня спрашивают о чем-то. Ведь для младших коллег по тренерскому ремеслу это шанс проявить себя. Что ж, пусть пробуют.

– Как игралось в условиях войны?

– Всем было непривычно. Понятно, что когда идет война, то людям не до футбола. Многие игры были приостановлены во время воздушной тревоги, и это тоже определенный опыт – как для футболистов, так и для тренеров. Никто до этого не знал, как готовить команду, которая два часа просидела в бомбоубежище. Считаю, что это правильное решение - проводить чемпионат. Потому что если бы за эти десять месяцев футбол не начался, то это отразилось бы на нашем футболе довольно негативно – мы бы потеряли всех футболистов.

- Как проходит ваш творческий отпуск?

- Есть теперь возможность больше времени проводить с семьей. А еще просматриваю архив с футбольными трансляциями, читаю книги. Ведь в ходе проведения сборов или матчей чемпионата времени бывает мало. Конечно, сейчас его больше, поэтому и занимаюсь самосовершенствованием.

- Не было мыслей о поездке на стажировку в какой-нибудь известный европейский клуб?

– Сейчас нет возможности уехать – это во-первых. А во-вторых, ровно год назад вместе с моими коллегами по тренерскому штабу "Ингульца" ездили с этой целью в Испанию. Были в Барселоне, Вильярреале, Аликанте, много общались. Достаточно много мы тогда получили разнообразной информации – как в детских академиях, так и во взрослых командах. Плодотворно съездили. А сейчас провожу время дома, где слежу за футбольной жизнью в интернете и пополняю знания с помощью спортивных книг.

– Книги каких известных футбольных личностей в последнее время читали?

– Сейчас заканчиваю книгу голландца Йохана Кройффа – она достаточно интересна. На подходе – аргентинец Маурусио Почеттино. Взглянув на содержание книги, понял, что читать ее тоже будет интересно. А вообще есть еще немало хороших изданий, которым с появлением времени буду больше уделять внимания.

- К чему больше склоняются ваши душа и сердце – чтобы творческий отпуск затянулся или чтобы быстрее приступить к новой работе?

- Конечно – второе из названного. Прежде всего, не хочется терять этот ритм, который есть у тренера. Ведь чем больше времени проходит, тем больше многое теряется. Так что желательно, чтобы пауза в работе не оказалась долгой. Впрочем, как Бог даст – так и будет. Я хорошо понимаю, что сейчас очень тяжело многим клубам, и многие из них вообще приостановили свою деятельность. Посмотрим, как оно будет дальше. А между тем готов рассматривать все предложения. Понятно, что Премьер-лига – это приоритет, однако не исключаю возможности поработать и в команде первой лиги, которая является амбициозной и ставит высокие задачи. Моя Pro-лицензия действительна до лета 2024 года, и свою профессиональную деятельность не собираюсь прерывать и дальше – буду ее продлевать. Постоянно нахожусь в контакте с Центром лицензирования УАФ, куда меня приглашали для чтения лекций. В период активной тренерской деятельности, когда график работы достаточно насыщенный, времени для этого не было. Сейчас время появилось, так что если мне предложат поделиться своим опытом с тренерами, которые проходят лицензирование, охотно это сделаю.