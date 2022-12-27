Вице-президент Ворсклы: Благодаря патриотам-украинцам в клубе, смогли достойно представить страну в еврокубках

- Господин Олег, не будем в лишнем поговорить в деталях о страшном и опустошительном 2022-м. Эта тема априори бесконечна. Как удается в сверхсложных условиях держать на уровне огромное футбольное хозяйство?

- Все же, с вашего позволения, я начну сначала. Когда к нам в дверь постучала война, сначала никто не знал, что делать и как быть. Однако через несколько дней сориентировались, что сидеть, сложа рук, никто не будет. Уже ни для кого не секрет, какой мощный гуманитарный хаб при поддержке компании Ferrexpo образовался в начале марта на базе нашего центрального стадиона. Занимались сбором, фасовкой и подвозом провизии в те места, куда прибывали переселенцы из восточных регионов и туда же доставляли самое необходимое. Успевали и в других подобных штабах помогать. Занимались гуманитарными вопросами и госпиталями, где проходят реабилитацию бойцы ВСУ.

- У вас было понимание, что футбол может вернуться хотя бы в каком-нибудь формате?

– Сначала, конечно, нет. Ни о футболе, ни о любом другом массовом виде спорта не могло быть и мысли. Как играть? Кому? В ста километрах гремят пушки, разрушаются дома и человеческие жизни… а потом наши ВСУ дали надежду многим, что жизнь шаг за шагом можно восстанавливать даже во время боевых действий. Местом нашей дислокации во время чемпионата выбрали Закарпатье, где сконцентрировались и другие команды. По большому счету, в этих условиях можно сказать, что первая часть сезона прошла довольно слаженно. Живя в страшных реалиях, мы держимся оптимистами.

- Вопрос финансирования клуба – первоочередной. Можете раскрыть тайну, есть ли уже понимание бюджетирования "Ворсклы" на 2023-й год?

- Да, есть месседж от нашего главного инвестора об утверждении бюджета на грядущий год. Все команды из структуры "Ворсклы" получат полноценное обеспечение и все условия для реализации турнирных задач в следующем году. Стоит отметить, что в такое тяжелое время клуб при поддержке нашего почетного президента Константина Жеваго имеет возможность полноценно жить и развиваться.

Женская команда впервые в истории выступила в Лиге чемпионов, остановившись всего в шаге от группового этапа.

Что касается мужчин, то летом мы потеряли почти весь основной состав: Тамм, Ващук, Пуцлин, братья Тилли, Кане, Якубу, Пешич, Ранжел. И даже несмотря на это, благодаря патриотам-украинцам в клубе, смогли достойно представить страну в еврокубках, только по сумме двух встреч уступив крепкому клубу с традициями – шведскому АИКу. К тому же нам удалось сохранить практически 100% молодежной команды, которая подпитает "основу" уже в ближайшее время.

– Не спрашиваем о цифрах, но, например, по сравнению с прошлым годом сумма финансирования останется той же?

– Мы живем здесь и сейчас, и должны ориентироваться в пространстве. Война накладывает тяжелый отпечаток на всех. Поэтому придется и нам несколько разгрузить ведомость. Футболистам, которые не стали основными за первое полугодие, руководство клуба не будет препятствовать в поисках новых команд. Это даст шанс проявить себя нашей талантливой молодежи. Нам удалось активно поработать на трансферном рынке летом. Поэтому не без основания рассчитываем на то, что главному тренеру Виктору Скрипнику удастся как можно быстрее использовать весь кадровый потенциал.

Никому сейчас просто не будет. Дорогоценных трансферов тоже ждать не приходится. Есть желание усилить отдельные позиции и всемерно способствовать развитию своих воспитанников.

– Куда планируете отправить главную команду во время зимнего антракта?

– Как и большинство клубов, по традиции рассматриваем Турцию, где созданы все необходимые условия для подготовки и проведения контрольных встреч. Попутно хочу поздравить всех украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом. Поклонимся нашим воинам из Вооруженных сил Украины за их ежедневный подвиг. Это просто невозможно переоценить. Верю, выстоим и победим. Слава Украине!