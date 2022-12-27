Артета хочет усиления: в переговоры по Мудрику вступал только Арсенал

Ни один клуб АПЛ, кроме "Арсенала", не вступал с " Шахтером " в переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.

Такую информацию дает ESPN.

Источник подтвердил информацию, что "горняки" отклонили первое предложение английской команды в размере 45+25 миллионов евро.

Также отмечается, что лондонцы стремятся быстро выполнить требования главного тренера Микеля Артеты об усилении состава, учитывая травму нападающего Габриэла Жезуса.

Позиция "Шахтера" при этом остается неизменной – украинцы готовы ждать, пока потенциальный покупатель предложит установленную на 21-летнего футболиста сумму. По предварительным данным, речь идет о 100 миллионах евро.