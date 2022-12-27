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Артета хочет усиления: в переговоры по Мудрику вступал только Арсенал

Премьер-лига
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Артета хочет усиления: в переговоры по Мудрику вступал только Арсенал

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ни один клуб АПЛ, кроме "Арсенала", не вступал с "Шахтером" в переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.

Такую информацию дает ESPN.

Источник подтвердил информацию, что "горняки" отклонили первое предложение английской команды в размере 45+25 миллионов евро.

Также отмечается, что лондонцы стремятся быстро выполнить требования главного тренера Микеля Артеты об усилении состава, учитывая травму нападающего Габриэла Жезуса.

Позиция "Шахтера" при этом остается неизменной – украинцы готовы ждать, пока потенциальный покупатель предложит установленную на 21-летнего футболиста сумму. По предварительным данным, речь идет о 100 миллионах евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPN

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