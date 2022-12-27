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Артета хочет усиления: в переговоры по Мудрику вступал только Арсенал
Пока что других официальных претендентов нет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ни один клуб АПЛ, кроме "Арсенала", не вступал с "
Такую информацию дает ESPN.
Источник подтвердил информацию, что "горняки" отклонили первое предложение английской команды в размере 45+25 миллионов евро.
Также отмечается, что лондонцы стремятся быстро выполнить требования главного тренера Микеля Артеты об усилении состава, учитывая травму нападающего Габриэла Жезуса.
Позиция "Шахтера" при этом остается неизменной – украинцы готовы ждать, пока потенциальный покупатель предложит установленную на 21-летнего футболиста сумму. По предварительным данным, речь идет о 100 миллионах евро.
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