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Угадайте игрока по его клубной карьере - квиз

Премьер-лига
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Справитесь за три минуты?

Угадайте игрока по его клубной карьере - квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашем сегодняшнем квизе мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с клубными карьерами футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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