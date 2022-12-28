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"С детства болел за эту команду". Трубин назвал клуб своей мечты

Премьер-лига
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Голкипер "Шахтера" хочет в АПЛ

"С детства болел за эту команду". Трубин назвал клуб своей мечты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин назвал зарубежный клуб, в котором хотел бы попробовать свои силы.

– В каком международном клубе вы бы хотели играть?

– "Манчестер Юнайтед". Мне нравится Англия, считаю, что это самый сильный чемпионат. Я с детства болел за эту команду, – признался Трубин в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".

Трубин - воспитанник "Шахтера" и выступает за первую команду "горняков" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за дончан во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и 5 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего украинца в 11 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Юнайтед Анатолий Трубин
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Источник:
Fantastic Football

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