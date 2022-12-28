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"С детства болел за эту команду". Трубин назвал клуб своей мечты
Голкипер "Шахтера" хочет в АПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин назвал зарубежный клуб, в котором хотел бы попробовать свои силы.
– В каком международном клубе вы бы хотели играть?
– "Манчестер Юнайтед". Мне нравится Англия, считаю, что это самый сильный чемпионат. Я с детства болел за эту команду, – признался Трубин в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".
Трубин - воспитанник "Шахтера" и выступает за первую команду "горняков" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за дончан во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и 5 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего украинца в 11 миллионов евро.
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