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Красников: Приглашение Кучера в Днепр-1 – моя идея

Премьер-лига
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Функционер предполагал, что будет критика

Красников: Приглашение Кучера в Днепр-1 – моя идея

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников рассказал, что пригласить в команду Александра Кучера было его идеей.

"Пригласить Кучера – моя идея? Это была просьба. Я знаю Кучера, его видение футбола, характер. Предполагал, что будет критика: мол, Красников тянет своего. Но, поверьте мне, я знаю Кучера. Каким он был игроком, таков и тренер: умный, жесткий, справедливый. Я не то, что настаивал, но сказал: если переходить, то вместе с ним.

Он молодой. Но жесткий и в то же время справедливый. Прошла только половина чемпионата… Мы пришли внезапно. Все началось с чего? С ухода Йовичевича. Мне позвонил Русол, мы побеседовали. В то же время наш переход помог "Металлисту". Возможно, не так, как хотелось бы, но команда играет и показывает хорошую игру. "Заря" у них едва вырвала победу из-за детских ошибок, "Александрию" обыграли. Думаю, что "Металлист" – хорошая команда. Там остался весь менеджмент, поэтому они себя покажут.

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А в "Днепр-1" пошел вратарь, центральный защитник, правый и левый защитники ушли, опорный полузащитник… Пришли новые игроки. Мы в первых матчах с АЕКом еще не до конца понимали, что, где и как. А потом разобрались. Взяли Бабенко, Сарапия, Бланко, которого я раньше планировал в "Металлисте", - сказал Красников в прямом эфире программы "Цыганык Live".

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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