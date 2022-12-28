Гайдучик: На таких полях, как в Петровом, нельзя принимать матчи УПЛ

Нападающий ровенского "Вереса" Николай Гайдучик прокомментировал итоги первой части сезона УПЛ.

– Считаю, что старт чемпионата очень хорошо провели. К сожалению, концовку чемпионата сыграли не очень хорошо по результатам.

– Можете припомнить наиболее яркое воспоминание в этой части сезона?

– Самое яркое воспоминание – это игра против "Львова", где я забил свой дебютный гол в УПЛ. Мы выиграли этот выездной матч – 3:1.

– "Верес" неплохо начал, шел в зоне еврокубков, но откатился во вторую половину таблицы. В чем видите причину такого перепада?

– Команда каждую игру хотела победить, поэтому я считаю, что мы могли быть выше в турнирной таблице, но где-то не хватало концентрации в матчах.

– После последнего матча с "Ингульцом" было много критики по состоянию газона. Следует ли во время войны снижать требования к аттестации стадионов, которые могут не соответствовать уровню УПЛ?

– Мое мнение, что на таких полях, как в Петровом, нельзя принимать матчи Премьер-лиги.

– Кадровые изменения в команде сделали вас основной ударной силой в нападении "Вереса". Два гола в 14 матчах — не тот показатель, на который рассчитывали до начала чемпионата?

– Я благодарю тренерский штаб, что доверяли почти все матчи играть с первых минут, я делал все возможное, что зависит от меня, это мой дебютный сезон в УПЛ поэтому, конечно, волновался, потому что никогда не играл на таком уровне.

Были моменты, где мог бы гораздо лучше сыграть, поэтому буду работать дальше, потому что только через работу придут голы, - сказал Гайдучик.