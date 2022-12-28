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Зимний чемпион. Стал известен лучший тренер УПЛ в 2022 году

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Зимний чемпион. Стал известен лучший тренер УПЛ в 2022 году

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего наставника УПЛ по итогам 2022 года. Победителем стал коуч "Днепра-1" Александр Кучер.

Под его руководством днепряне завершили первый круг в статусе лидера УПЛ, опережая "Шахтер" и "Динамо" на пять очков. Также днепровская команда гарантировала себе евровесну - в 1/16 финала Лиги конференций спортклубовцы сыграют против "АЕКа".

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Наставник получил оценку 4,52. По ходу этого сезона украинский специалист три раза становился лучшим тренером тура.

В борьбе за эту награду 40-летний Кучер обошел Игора Йовичевича из "Шахтера", Патрика ван Леувена из "Зари", экс-тренера "Александрии" Юрия Гуру и Владимира Шарана из "Миная".

Напомним, Кучер возглавил "Днепр-1" перед началом сезона. В 14-ти турах его команда потерпела лишь одно поражение.

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Зимний чемпион. Стал известен лучший тренер УПЛ в 2022 году - изображение 1
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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
uafc.org.ua

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