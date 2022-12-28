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Довбик: Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу
Форвард рассказал, когда может покинуть "Днепр-1"
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик высказался по поводу желания попробовать свои силы в другом чемпионате.
"Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу. Хотя не забиваю себе голову возможным трансфером. Читал, что Михаил Мудрик сказал, что будет расстроен, если зимой его не отпустят. Я зимой, думаю, никуда не уйду. Другое дело – лето.
В клубе хотят, чтобы мы сразились за первое место, за Лигу чемпионов. Потом могут сказать, что нужна помощь еще в этом турнире? Ну, знаете (улыбается). Так тогда можно вообще упустить свой европейский шанс. Я всегда буду благодарить "Днепр-1", буду патриотом этого клуба, но у меня есть мечта.
У нас всех, однако, другая, общая мечта — победить нашего врага. Давайте пока думать только об этом. Потом все остальное", - заявил Довбик в интервью "Команда №1".
В текущем сезоне Артем провел 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять ассистов.
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