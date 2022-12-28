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"Нам есть куда расти". Хавбек Зари - о выступлениях клуба в первом круге УПЛ
Игорь Кирюханцев дал комментарий клубной пресс-службе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Игорь Кирюханцев подвел итоги выступления луганской команды в первой части нынешнего сезона.
"Ставил перед собой задачу доказать тренерскому штабу, что я достоин играть в стартовом составе. В каждом матче хотелось делать результативные действия и приносить пользу команде. Лично я хочу забивать еще больше голов. Всегда приятно отдавать голевые передачи.
Нам есть куда расти. Поставлю своей команде оценку "восемь" по десятибалльной шкале", - сказал Кирюханцев в интервью клубной пресс-службе.
26-летний Кирюханцев провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. "Заря" ушла на зимний перерыв на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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