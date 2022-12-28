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Арсенал сохранят оптимизм относительно подписания Мудрика

Премьер-лига
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(2 голосов)

Несмотря на первоначальный отказ Шахтера

Арсенал сохранят оптимизм относительно подписания Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Руководство лондонского "Арсенала" сохраняется оптимизм относительно подписания украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как пишет Sky Sports, несмотря на полученный от "горняков" отказ по первому официальному запросу на трансфер, лондонцы сохраняют позитив в данном вопросе.

Издание пишет, что в "Арсенале" уверены, что сделка по Мудрику может быть завершена в зимнее трансферное окно. Якобы лондонский клуб проделал для этого всю необходимую работу и в ближайшее время лишь доведет до конца начатое.

Как известно, первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В "Шахтере" рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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satop25
28.12.2022 в 19:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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valiko51 (львів)
28.12.2022 в 18:27
Ви вже за.бали постами про Мудрика. Я, особисто, за ним плакати не буду.
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