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Арсенал сохранят оптимизм относительно подписания Мудрика
Несмотря на первоначальный отказ Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Руководство лондонского "Арсенала" сохраняется оптимизм относительно подписания украинского вингера "
Как пишет Sky Sports, несмотря на
Издание пишет, что в "Арсенале" уверены, что сделка по Мудрику может быть завершена в зимнее трансферное окно. Якобы лондонский клуб проделал для этого всю необходимую работу и в ближайшее время лишь доведет до конца начатое.
Как известно, первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В "Шахтере" рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро.
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