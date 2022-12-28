Арсенал сохранят оптимизм относительно подписания Мудрика

Руководство лондонского "Арсенала" сохраняется оптимизм относительно подписания украинского вингера " Шахтера " Михаила Мудрика.

Как пишет Sky Sports, несмотря на полученный от "горняков" отказ по первому официальному запросу на трансфер, лондонцы сохраняют позитив в данном вопросе.

Издание пишет, что в "Арсенале" уверены, что сделка по Мудрику может быть завершена в зимнее трансферное окно. Якобы лондонский клуб проделал для этого всю необходимую работу и в ближайшее время лишь доведет до конца начатое.

Как известно, первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В "Шахтере" рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро.