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Довбик: Дядя записался в тероборону, а друзья детства ушли на фронт - некоторых из них уже нет

Премьер-лига
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Форвард рассказал о первых месяцах войны

Довбик: Дядя записался в тероборону, а друзья детства ушли на фронт - некоторых из них уже нет

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик в интервью Команде №1 поделился своими нервами о том, как он встретил 24 февраля – день, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину

"Мы провели хорошие сборы, однако их концовка была просто ужасной по разным причинам. Понятно, что мои личные проблемы – это ничто по сравнению с началом войны, но они тоже повлияли на мою судьбу. За несколько дней до возвращения в Украину, 20 февраля, я получил серьезное повреждение грудной мышцы. Команда возвращалась домой, а я с врачом направлялся в немецкий Гамбург на операцию.

Позвонил по телефону жене и говорю: "Где-то на неделю задержусь". Она ждала меня в Днепре. Всё изменилось 24 февраля. Юля позвонила в пять утра и говорит: "Война". Поначалу я не понимал, что делать. Она там самая, беременная, а я в Германии. Связь плохая, люди в панике. Что делать? Хорошо, что я всегда стараюсь держать в автомобиле полный топливный бак. Приказал жене садиться за руль и ехать в Черкассы. Она так и поступила. Места себе не находил, об операции вообще не вспоминал, мы ее перенесли на следующий день.

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Пару недель Юля провела дома, в Черкассах. Меня прооперировали, назначили восстановление и посоветовали провести его за границей. Направили в Румынию, куда потом приехала и моя жена. Там мы провели первый месяц войны.

Футбол отошел не то что на второй план — кажется, на время он вообще исчез. Врачи мне, конечно, постоянно напоминали о необходимости заниматься своим здоровьем, и мне пришлось серьезно относиться к восстановлению. Однако все мысли были о другом.

Донаты, помощь — это была и есть наша обязанность. Вокруг ВСУ объединилась вся страна. Наши с женой родители с утра до вечера занимались всяческими делами, мой дядя записался в ряды территориальной обороны, а друзья детства, пацаны из моего района, из школы, с которыми мы вместе играли в футбол, ушли на фронт. К сожалению, некоторых из них уже нет.

Матчи сборной перенесли, но о футболе начали понемногу вспоминать. Нельзя было опускать руки, каждый на своем месте должен был делать дело, чтобы страна жила. Команды УПЛ начали тренироваться, и у меня возникла идея присоединиться к одной из них", - сказал Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 война с россией
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Источник:
Команда №1

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