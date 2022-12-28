Нападающий Днепра-1 перешел в аренду в Форталезу

Нападающий "Днепра-1" Уэсли Брага на правах аренды перешел в бразильский клуб "Форталеза". Как сообщает неофициальный сайт "Днепра-1", нападающий уже тренируется с новой командой.

Отметим, что Уэсли Брага перешел в "Днепр-1" 10-го августа 2022-го года, но прижиться в команде Александра Кучера не сумел. На его счету нет ни одного матча за "Днепр-1".

Ранее 22-летний нападающий играл на родине, а также за "Аль-Наср" из ОАЭ. Контракт с "Днепром-1" у него действует до лета 2023-го года.