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Нападающий Днепра-1 перешел в аренду в Форталезу
В украинской команде не прижился
Фото - ФК Дніпро-1 / автор невідомий
Нападающий "Днепра-1" Уэсли Брага на правах аренды перешел в бразильский клуб "Форталеза". Как сообщает неофициальный сайт "Днепра-1", нападающий уже тренируется с новой командой.
Отметим, что Уэсли Брага перешел в "Днепр-1" 10-го августа 2022-го года, но прижиться в команде Александра Кучера не сумел. На его счету нет ни одного матча за "Днепр-1".
Ранее 22-летний нападающий играл на родине, а также за "Аль-Наср" из ОАЭ. Контракт с "Днепром-1" у него действует до лета 2023-го года.
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