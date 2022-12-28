Довбик о трех лучших игроках УПЛ: Я поставил Мудрика только на второе место

Нападающий "Днепра-1", лидер бомбардирской гонки УПЛ Артем Довбик рассказал о своей версии топ-3 игроков чемпионата Украины.

"Выбирая свою тройку лучших игроков, я поставил Мудрика только на второе место. Первым, считаю, был Александр Пихаленок, с которым мне очень приятно играть не только в клубе, а уже и в сборной. На третьем месте — Виктор Цыганков, тоже держащий марку, несмотря на всю критику. Мне очень приятно, что именно меня выбрали лучшим среди таких мастеров. И становится еще приятнее, когда я вижу, как за меня радуются мои самые близкие люди", - сказал Артем Довбик.