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Довбик о трех лучших игроках УПЛ: Я поставил Мудрика только на второе место

Премьер-лига
(2 голосов)

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Довбик о трех лучших игроках УПЛ: Я поставил Мудрика только на второе место

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Днепра-1", лидер бомбардирской гонки УПЛ Артем Довбик рассказал о своей версии топ-3 игроков чемпионата Украины.

"Выбирая свою тройку лучших игроков, я поставил Мудрика только на второе место. Первым, считаю, был Александр Пихаленок, с которым мне очень приятно играть не только в клубе, а уже и в сборной. На третьем месте — Виктор Цыганков, тоже держащий марку, несмотря на всю критику. Мне очень приятно, что именно меня выбрали лучшим среди таких мастеров. И становится еще приятнее, когда я вижу, как за меня радуются мои самые близкие люди", - сказал Артем Довбик.

Отметим, что в первой части сезона УПЛ Артем отличился одиннадцатью голами. Также в его активе – две результативные передачи. По системе "гол+пас" Довбик имеет одинаковые показатели с Мудриком, но сыграл на три матча больше.

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
Команда №1

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