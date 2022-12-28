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Довбик: У Луческу почти вдвое больший километраж на сборах, чем в Днепре-1

Премьер-лига
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Какое-то время форвард тренировался с Динамо

Довбик: У Луческу почти вдвое больший километраж на сборах, чем в Днепре-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, который некоторое время пребывал в расположении "Динамо" для поддержания игровой формы перед матчами сборной в плей-офф ЧМ-2022, рассказал о тренировках Мирчи Луческу.

"Ведущие украинские клубы получили разрешение на выезд за границу, и я решил поинтересоваться, можно ли мне готовиться с кем-нибудь из них. Мне посоветовали "Динамо". Так я и попал в киевскую команду, за что ей очень благодарен. Тем не менее уже тогда стало известно, что сборная сыграет в июне, и мне нужно было набирать форму.

В "Динамо" меня хорошо приняли, я сразу адаптировался в коллективе. По сборной знал почти всех ребят. Было просто, но не на тренировках. Я месяц восстанавливалась, а тут попал на очень интенсивную работу. Мы много бегали, у Мирчи Луческу обычно больший километраж на сборах. Почти вдвое больше, чем, например, в "Днепре-1". Да и видно по матчам, ведь киевляне часто добавляют на последних минутах.

Да, я много читал о том, что "Динамо" хотело меня приобрести, но не обращал на это внимания. Разумеется, большая честь, что я побывал в таком клубе, но футболку на память не оставил. Благотворительные матчи мы проводили без фамилий на спине, и я как-то не задумывался о том, что надо взять такой сувенир", — сказал Довбик.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Команда №1

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