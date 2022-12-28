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"60 млн евро недостаточно", - менеджер Шахтера озвучил примерную сумму за игрока

Премьер-лига
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Шахтер продолжает озвучивать сумму в районе 100 млн евро

"60 млн евро недостаточно", - менеджер Шахтера озвучил примерную сумму за игрока

Фото: ФК Шахтер

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Помощник директора "Шахтера" по футболу Карло Николини заявил о том, что донецкой клуб явно не устроит цена в 40 миллионов евро за Михаила Мудрика.

Менеджер, по сути, подтвердил информацию о том, что клуб отказал "Арсеналу", который предложил 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

"60 миллионов евро недостаточно, чтобы подписать Мудрика. Наше руководство говорит, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем Антони.

А цену просто в 40 миллионов евро мы даже не будем рассматривать", — заявил Николини.

Отметим, что "Манчестер Сити" подписал Джека Грилиша ориентировочно за 113 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" выложил за Антони около 95 миллионов евро.

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В статье: Карло Николини Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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