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"60 млн евро недостаточно", - менеджер Шахтера озвучил примерную сумму за игрока
Шахтер продолжает озвучивать сумму в районе 100 млн евро
Фото: ФК Шахтер
Помощник директора "
Менеджер, по сути, подтвердил информацию о том, что клуб отказал "Арсеналу", который предложил 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.
"60 миллионов евро недостаточно, чтобы подписать Мудрика. Наше руководство говорит, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем Антони.
А цену просто в 40 миллионов евро мы даже не будем рассматривать", — заявил Николини.
Отметим, что "Манчестер Сити" подписал Джека Грилиша ориентировочно за 113 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" выложил за Антони около 95 миллионов евро.
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