"60 млн евро недостаточно", - менеджер Шахтера озвучил примерную сумму за игрока

Помощник директора " Шахтера " по футболу Карло Николини заявил о том, что донецкой клуб явно не устроит цена в 40 миллионов евро за Михаила Мудрика.

Менеджер, по сути, подтвердил информацию о том, что клуб отказал "Арсеналу", который предложил 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

"60 миллионов евро недостаточно, чтобы подписать Мудрика. Наше руководство говорит, что сумма должна быть ближе к трансферной цене Грилиша, чем Антони.

А цену просто в 40 миллионов евро мы даже не будем рассматривать", — заявил Николини.

Отметим, что "Манчестер Сити" подписал Джека Грилиша ориентировочно за 113 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" выложил за Антони около 95 миллионов евро.