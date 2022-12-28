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Довбик: Будем помогать ВСУ, пока украинская земля не очистится от всей гадости
Футболист рассказал, что изменилось в его жизни за последние 10 месяцев
Фото: СК Днепр-1
Форвард "
"Я изменился. Изменилась вся наша страна, и сегодня каждый из нас работает ради того, чтобы Украина была свободной и независимой. Конечно, все наши достижения в тылу — ничто по сравнению с тем, что делают ребята на фронте.
Но мы постоянно стремимся помогать нашим воинам. И будем это делать, пока украинская земля не очистится от всей гадости. Мы благодарим ВСУ за то, что они защищают нашу страну, позволяют нам свободно дышать и заниматься любимым делом", — сказал Довбик.
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