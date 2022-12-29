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Буяльский сыграл в чемпионате по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск

Премьер-лига
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Буяльский сыграл в чемпионате по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск

Troublemakers & Ultras Action

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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский сыграл в чемпионате Украины по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск.

Игрок присоединился к соревнованиям среди военнослужащих в составе одной из команд.

Напомним, что "Динамо" ушло на зимний перерыв, деля с "Шахтером" 2-3 места в турнирной таблице, и отставая от "Днепра-1" на 5 пунктов.

Буяльский в текущем сезоне сыграл за "Динамо" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передачах.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Troublemakers & Ultras Action

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