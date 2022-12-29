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Буяльский сыграл в чемпионате по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск
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Полузащитник "
Игрок присоединился к соревнованиям среди военнослужащих в составе одной из команд.
Напомним, что "Динамо" ушло на зимний перерыв, деля с "Шахтером" 2-3 места в турнирной таблице, и отставая от "Днепра-1" на 5 пунктов.
Буяльский в текущем сезоне сыграл за "Динамо" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передачах.
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