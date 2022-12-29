Караваев назвал свой любимый клуб, в котором играл его кумир

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, за какую команду мечтал играть и кто его любимый футболист.

"Я с детства болел за "Барселону". Конечно, это была детская мечта. Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в "Динамо" Киев и здесь меня все устраивает.

Мой футбольный кумир? Это Месси. Когда он начинал играть в "Барселоне", уже тогда было видно, что у него большой талант. Счастье, что мы можем увидеть его игру вживую", - рассказал Караваев в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".