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Караваев назвал свой любимый клуб, в котором играл его кумир
Это была детская мечта
Фото: ФК Динамо
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, за какую команду мечтал играть и кто его любимый футболист.
"Я с детства болел за "Барселону". Конечно, это была детская мечта. Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в "Динамо" Киев и здесь меня все устраивает.
Мой футбольный кумир? Это Месси. Когда он начинал играть в "Барселоне", уже тогда было видно, что у него большой талант. Счастье, что мы можем увидеть его игру вживую", - рассказал Караваев в эфире YouTube-каналу "Fantastic Football".
В текущем сезоне Караваев в составе киевлян провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил одну результативную передачу.
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