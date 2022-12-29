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Источник: Легионер Металлиста 1925 нашел новый клуб на родине
Бразилец не планирует возвращаться в Харьков
Фото: Металіст 1925
Бразильский полузащитник "Металлиста 1925" Фабиньо Фрейтас не вернется в клуб зимой, сообщает Footboom.
26-летний футболист продолжит выступления в Бразилии. По информации источника, новой командой бразильца станет "Примавера", которая будет выступать в Паулиста А2. Что касается деталей контракта, то они остаются неизвестными.
В апреле Фабиньо отправился играть за "Понте Прета" на правах аренды. Сделка была рассчитана до конца 2022 года. А его контракт с харьковским "Металлистом 1925" действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Напомним, первую часть сезона "Металлист 1925" завершил на 7-м месте, набрав 18 очков в 14 матчах.
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