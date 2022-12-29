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Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
Бартулович остается в тренерском штабе
фото - ФК "Чорноморець"
"Ингулец" объявил о назначении нового главного тренера.
По данным официальной пресс-службы, клуб возглавил опытный коуч Сергей Ковалец. Детали контракта не сообщаются. Известно, что в тренерский штаб специалиста войдут Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко.
Последним профессиональном клубом в карьере тренера был одесский "Черноморец", с которым коуч работал в Первой лиге. Также тренировал "Металлист", "Львов", "Александрия", "Металлург" З, "Оболонь", "Полесье" молодежную сборную Украины.
Первую часть сезона "Ингулец" завершил на 14-м месте. Посреди кампании был уволен многолетний наставник Сергей Лавриненко.
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