Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера

"Ингулец" объявил о назначении нового главного тренера.

По данным официальной пресс-службы, клуб возглавил опытный коуч Сергей Ковалец. Детали контракта не сообщаются. Известно, что в тренерский штаб специалиста войдут Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

Последним профессиональном клубом в карьере тренера был одесский "Черноморец", с которым коуч работал в Первой лиге. Также тренировал "Металлист", "Львов", "Александрия", "Металлург" З, "Оболонь", "Полесье" молодежную сборную Украины.

Первую часть сезона "Ингулец" завершил на 14-м месте. Посреди кампании был уволен многолетний наставник Сергей Лавриненко.