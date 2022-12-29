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"Посчитали, что не попадаем в бюджет". Палкин - о сорвавшемся турне Шахтера в США

Премьер-лига
(1 голосов)

Не захотели ехать ради двух поединков

"Посчитали, что не попадаем в бюджет". Палкин - о сорвавшемся турне Шахтера в США

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал большое интервью, в котором, в том числе, затронул вопрос зимнего турне клуба в США.

"Мы вели переговоры с MLS, были определенные договоренности. Но начали мы "плыть" по датам – пошло несовпадение. Понимали, что поехав в США, мы максимум проведем там 2 игры. А чисто экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы-то хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины. А что нам давать, если мы еще окажемся должны? Там просто посчитали и поняли, что экономически мы не попадаем в бюджет. Было бы больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было минимум 4 матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А так, не сложилось. Будем в Турции готовиться.

Сборы "Шахтера" начнутся 10 января и завершатся 9 февраля. Между этими датами, может, где-то три дня перерыва будет. Планируется 6 спаррингов", - заявил Палкин.

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Напомним, что в первом официальном матче 2023-го года "Шахтер" сыграет против "Ренна" в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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