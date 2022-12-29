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Существование в эконом-режиме. Бюджет Ворсклы будет сокращен на 40-50 % - СМИ
Из сильной команды в борца за выживание?
Фото: Александр Приходько
Вчера появилась информация о том, что президент "Ворсклы" бизнесмен Константин Жеваго был задержан во Франции.
По данным СМИ, данное событие серьезно отразиться на полтавском клубе. Как передает ТаТоТаке, еще несколько дней назад руководство клуба приняло решение о сокращение бюджета на 40-50 процентов.
В ближайшее время трансферная политика "зелено-белых" будет ориентирована не на усиление состава, а скорее на сокращение зарплатной ведомости.
Напомним, что летом 2022-го года "Ворскла" провела амбициозную трансферную кампанию, подписав легионеров и пригласив Виктора Скрипника на пост тренера. Траты не оправдались - зимовать коллектив ушел на девятом месте.
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