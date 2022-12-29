Существование в эконом-режиме. Бюджет Ворсклы будет сокращен на 40-50 % - СМИ

Вчера появилась информация о том, что президент "Ворсклы" бизнесмен Константин Жеваго был задержан во Франции.

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По данным СМИ, данное событие серьезно отразиться на полтавском клубе. Как передает ТаТоТаке, еще несколько дней назад руководство клуба приняло решение о сокращение бюджета на 40-50 процентов.

В ближайшее время трансферная политика "зелено-белых" будет ориентирована не на усиление состава, а скорее на сокращение зарплатной ведомости.

Напомним, что летом 2022-го года "Ворскла" провела амбициозную трансферную кампанию, подписав легионеров и пригласив Виктора Скрипника на пост тренера. Траты не оправдались - зимовать коллектив ушел на девятом месте.