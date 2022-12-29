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"Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо

Премьер-лига
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Румын прояснил ситуацию со своим ближайшим будущим

"Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о планах на будущее.

"Мы пришли в "Динамо" в условиях пандемии, добились результатов, о которых они уже и не думали. Годом ранее "Шахтер" выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка.

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И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив "Шахтер" на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно.

Если у меня будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об уходе не может быть и речи", - приводит слова Луческу Digisport.

Напомним, румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Контракт 77-летнего наставника рассчитан до лета 2024 года. Первую половину сезона киевляне завершили на третьем месте турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Digisport.ro

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Комментарии (1)
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aleks68
29.12.2022 в 13:02
ничего бы ты не выиграл с динамо,если бы палкин и каштру не начудили.провалили подготовку шахтёра к продолжению чемпионата.команда просто поплыла,а тут продажный цыган,который решил что-то доказать руководству шахтёра.не зря с будулаем решили не продлевать контракт
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