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"Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо
Румын прояснил ситуацию со своим ближайшим будущим
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о планах на будущее.
"Мы пришли в "Динамо" в условиях пандемии, добились результатов, о которых они уже и не думали. Годом ранее "Шахтер" выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка.
И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив "Шахтер" на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно.
Если у меня будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об уходе не может быть и речи", - приводит слова Луческу Digisport.
Напомним, румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Контракт 77-летнего наставника рассчитан до лета 2024 года. Первую половину сезона киевляне завершили на третьем месте турнирной таблицы УПЛ.
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