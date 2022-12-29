Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин - о трансфере Мудрика: Мы открыты к переговорам, готовы обменяться цифрами
Он подтвердил, что в клуб приходят предложения по вингеру
Фото: teamtalk.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал вероятный переход вингера донецкой команды Михаила Мудрика в "Арсенал".
"Переговоры идут. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с "Арсеналом". Мы открыты к переговорам, готовы обменяться мнениями, цифрами.
Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз", - сказал Палкин в интервью официального сайта "горняков".
Напомним, первое предложение "Арсенала" по Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В "Шахтере" рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.
В текущем сезоне он забил 10 голов и отдал 8 голевых передач в 18-х матчах.
Популярное сейчас
- Гвардиола сгоряча зафутболил бутылку и попал в кого-то на скамье запасных - ВИДЕО
- С рекордом Холанда. Лидс – Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
- ВСУ ночью отбили массированную атаку дронами по Харькову
- Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО