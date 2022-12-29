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Палкин - о трансфере Мудрика: Мы открыты к переговорам, готовы обменяться цифрами

Премьер-лига
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Он подтвердил, что в клуб приходят предложения по вингеру

Палкин - о трансфере Мудрика: Мы открыты к переговорам, готовы обменяться цифрами

Фото: teamtalk.com

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал вероятный переход вингера донецкой команды Михаила Мудрика в "Арсенал".

"Переговоры идут. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с "Арсеналом". Мы открыты к переговорам, готовы обменяться мнениями, цифрами.

Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз", - сказал Палкин в интервью официального сайта "горняков".

Напомним, первое предложение "Арсенала" по Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В "Шахтере" рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.

В текущем сезоне он забил 10 голов и отдал 8 голевых передач в 18-х матчах.

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В статье: Сергей Палкин Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
shakhtar.com

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