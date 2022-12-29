  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Плюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год

Премьер-лига
(2 голосов)

Возглавляют список игроки "Реала" и "Барсы"

Плюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше выросли в цене за прошедшие 365 дней.

В топ-15 списка попал украинец - Михаил Мудрик находится на 12-м месте. В 2022-м году он подорожал сразу на 36 миллионов (с четырех до сорока). Если брать процентное соотношение, то он вырос в цене на 900 процентов.

Читайте такжеМудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел

Возглавляют же список подорожавших сразу шестеро игроков - Чуамени, Гави, Леау, Гвардиол, Антони и Энцо Фернандес. Каждый поднялся в цене на 50 миллионов.

Топ-10 самых подорожавших игроков по версии Transfermarkt:

  1. Орельен Чуамени - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн)
  2. Гави - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн)
  3. Рафаэль Леау - плюс 50 млн (нынешняя цена - 85 млн)
  4. Йошко Гвардиол - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн)
  5. Антони - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн)
  6. Энцо Фернандес - плюс 50 млн (нынешняя цена - 55 млн)
  7. Джамал Мусиала - плюс 45 млн (нынешняя цена - 100 млн)
  8. Хвича Кварацхелия - плюс 44 млн (нынешняя цена - 60 млн)
  9. Родриго - плюс 40 млн (нынешняя цена - 80 млн)
  10. Дарвин Нуньес - плюс 38 млн (нынешняя цена - 70 млн)

Читайте такжеЛукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Мудрик Гави Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде