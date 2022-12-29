Плюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год

Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше выросли в цене за прошедшие 365 дней.

В топ-15 списка попал украинец - Михаил Мудрик находится на 12-м месте. В 2022-м году он подорожал сразу на 36 миллионов (с четырех до сорока). Если брать процентное соотношение, то он вырос в цене на 900 процентов.

Возглавляют же список подорожавших сразу шестеро игроков - Чуамени, Гави, Леау, Гвардиол, Антони и Энцо Фернандес. Каждый поднялся в цене на 50 миллионов.

Топ-10 самых подорожавших игроков по версии Transfermarkt:

Орельен Чуамени - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн) Гави - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн) Рафаэль Леау - плюс 50 млн (нынешняя цена - 85 млн) Йошко Гвардиол - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн) Антони - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн) Энцо Фернандес - плюс 50 млн (нынешняя цена - 55 млн) Джамал Мусиала - плюс 45 млн (нынешняя цена - 100 млн) Хвича Кварацхелия - плюс 44 млн (нынешняя цена - 60 млн) Родриго - плюс 40 млн (нынешняя цена - 80 млн) Дарвин Нуньес - плюс 38 млн (нынешняя цена - 70 млн)

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