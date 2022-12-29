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Плюс 900 процентов. Мудрик - в топ-15 игроков, которые больше всех подорожали за год
Возглавляют список игроки "Реала" и "Барсы"
Фото: ФК Шахтер
Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше выросли в цене за прошедшие 365 дней.
В топ-15 списка попал украинец - Михаил Мудрик находится на 12-м месте. В 2022-м году он подорожал сразу на 36 миллионов (с четырех до сорока). Если брать процентное соотношение, то он вырос в цене на 900 процентов.
Возглавляют же список подорожавших сразу шестеро игроков - Чуамени, Гави, Леау, Гвардиол, Антони и Энцо Фернандес. Каждый поднялся в цене на 50 миллионов.
Топ-10 самых подорожавших игроков по версии Transfermarkt:
- Орельен Чуамени - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн)
- Гави - плюс 50 млн (нынешняя цена - 90 млн)
- Рафаэль Леау - плюс 50 млн (нынешняя цена - 85 млн)
- Йошко Гвардиол - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн)
- Антони - плюс 50 млн (нынешняя цена - 75 млн)
- Энцо Фернандес - плюс 50 млн (нынешняя цена - 55 млн)
- Джамал Мусиала - плюс 45 млн (нынешняя цена - 100 млн)
- Хвича Кварацхелия - плюс 44 млн (нынешняя цена - 60 млн)
- Родриго - плюс 40 млн (нынешняя цена - 80 млн)
- Дарвин Нуньес - плюс 38 млн (нынешняя цена - 70 млн)
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