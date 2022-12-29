Вернидуб: Президент Кривбасса поддержал меня, когда я усомнился в себе

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб считает, что команда прибавляла от матча к матчу на протяжении первой половины сезона УПЛ.

– Профессиональный рост футболистов "Кривбасса" действительно наблюдается. От матча к матчу. На сто процентов. Это результат того, что ребята настойчивее тренируются перед поединками. А еще – у игроков появилось чувство ответственности. В первую очередь, перед болельщиками и фанатами.

Поэтому очень надеюсь, что и дальше у нас все будет хорошо. Хотя, вы же хорошо понимаете, что на всякий положительный результат нужно время. А его ни у меня, ни у команды практически не было, чтобы так сразу показывать приличные результаты. Вместе работали каких-то 4-5 месяцев.

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– Нетрудно догадаться, но все же спрошу: кто первый поздравляет вас с победой, или успокаивает после неудачи?

– Вы правильно догадываетесь, это президент клуба Константин Караманиц. Он смотрит вживую каждую игру, переживает с командой все подъемы и неудачи. Меня он поддержал, успокоил, когда я несколько усомнился в себе (в семи стартовых матчах не могли выиграть).

Константин Федорович, сказал буквально следующее: "Юрий Николаевич, знайте, мы вам полностью доверяем. Работаем дальше. Все будет хорошо". Я остался. Мы удвоили усилия, начали побеждать, – сказал Вернидуб в интервью изданию "Домашняя газета".

"Кривбасс" завершил первый круг на 8-м месте, набрав 18 очков в 15 матчах.