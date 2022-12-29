Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, отказывался ли кто-то из игроков его команды играть из-за начала агрессии со стороны страны-террориста России.

"У игроков есть шанс проделать невероятную работу, они эмоционально вовлечены, они полностью участвуют в процессе, и их активность на поле и за его пределами компенсирует те ситуации, через которые они проходят.

У некоторых родители находятся в оккупированных зонах, это конечно очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было футболистов, которые бы говорили, что не могут играть", – приводит слова Луческу Digi Sport.