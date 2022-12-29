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Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

Премьер-лига
(2 голосов)

Румынский тренер дал четкий ответ

Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, отказывался ли кто-то из игроков его команды играть из-за начала агрессии со стороны страны-террориста России.

"У игроков есть шанс проделать невероятную работу, они эмоционально вовлечены, они полностью участвуют в процессе, и их активность на поле и за его пределами компенсирует те ситуации, через которые они проходят.

У некоторых родители находятся в оккупированных зонах, это конечно очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было футболистов, которые бы говорили, что не могут играть", – приводит слова Луческу Digi Sport.

Ранее Луческу назвал обстоятельство, при котором он поймет, что пора уходить из "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Digi Sport

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