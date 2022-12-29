Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
Румынский тренер дал четкий ответ
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, отказывался ли кто-то из игроков его команды играть из-за начала агрессии со стороны страны-террориста России.
"У игроков есть шанс проделать невероятную работу, они эмоционально вовлечены, они полностью участвуют в процессе, и их активность на поле и за его пределами компенсирует те ситуации, через которые они проходят.
У некоторых родители находятся в оккупированных зонах, это конечно очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было футболистов, которые бы говорили, что не могут играть", – приводит слова Луческу Digi Sport.
Ранее Луческу назвал обстоятельство, при котором он поймет, что пора уходить из "Динамо".
Популярное сейчас
- Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Хронология
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО