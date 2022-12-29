Палкин: Откорректируем стратегию, чтобы в основе Шахтера было 65–70% украинцев

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о новой кадровой стратегии команды, которая будет базироваться на украинских игроках.

– Перед началом сезона нынешний, молодой и украинский "Шахтер" многие не воспринимали всерьез. Какими вы видите итоги первой части сезона?

– Если проанализировать эти полгода, которые мы отыграли с новой командой, с новым тренерским штабом, то можно сделать такой вывод: до войны те ребята, которые сегодня показывают результат, были еще по большому счету мальчиками, а после войны они стали мужчинами, на которых возложили ответственность и которые понимали уровень этой ответственности, осознавали ношу, которую несут. И они проявили себя с такой стороны, что я даже не ожидал подобного фидбэка и такого уровня футбола, который они показывают. Я за это время не раз беседовал с президентом и говорил ему, что футбол, который показывали ребята, мне нравится больше всего. Я уже 20 лет в клубе и работал со многими тренерами, со многими командами. Естественно, при любом тренере, при любой команде, которая у нас была, мы могли показать шикарную игру, могли заявить о себе так, чтобы о нас говорил весь мир. Но мне нравится то, что нынешняя команда показывает этот шикарный футбол не в одном матче, а есть целая череда таких игр, есть постоянство, стабильность. Вот это меня радовало. Они играли на волне такой ответственности, на волне того, что они не могут, как говорят, "облажаться", что, может, такой шанс дается раз в жизни, когда на поле выходит 11 украинцев и можно показать такой футбол. Может, такого никогда и не будет, но дай Бог, чтобы они всегда были командой, всегда выходили все вместе. И они воспользовались этим шансом. Тот футбол, который они показывали, мне очень-очень нравился и нравится. Думаю, эти обстоятельства, что мы начали почти с нуля, что на поле было 11 украинцев – это все так сошлось и привело к тому результату, который дала команда. Поэтому, еще раз повторюсь, мне очень понравился футбол, который они демонстрировали в первой части сезона.

– Сейчас уже на первом месте в плане приоритетности украинские игроки?

– Естественно, сегодня это так. И в будущем, я думаю, мы даже где-то откорректируем нашу стратегию в пользу того, что в основе процентов 65–70 должно быть украинских игроков. А остальные – иностранные футболисты. Не говорю, что обязательно это должны быть бразильцы. Хороших профессионалов сейчас много везде.