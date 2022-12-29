  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Не имею права критиковать представителей СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Не имею права критиковать представителей СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер говорит, что это классика в отношениям спортивных тренеров и журналистов

Вернидуб: Не имею права критиковать представителей СМИ

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении с СМИ, которые в начале сезона часто критиковали как команду, так и тренера.

- В вашу сторону после серии летних ничьих и проигрышей было много критики со стороны СМИ. А за что бы вы покритиковали журналистов?

- Разбрасывать критические стрелы в сторону представителей СМИ не имею права. Это исключительно ваша прерогатива – хвалить или ругать меня, как тренера, команду, игроков. При этом мы должны должным образом воспринимать эти посылы, делать соответствующие выводы после замечаний. Ничего нового, это классика в отношениям спортивных тренеров и журналистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде