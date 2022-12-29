Вернидуб: Не имею права критиковать представителей СМИ

Главный тренер "Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении с СМИ, которые в начале сезона часто критиковали как команду, так и тренера.

- В вашу сторону после серии летних ничьих и проигрышей было много критики со стороны СМИ. А за что бы вы покритиковали журналистов?

- Разбрасывать критические стрелы в сторону представителей СМИ не имею права. Это исключительно ваша прерогатива – хвалить или ругать меня, как тренера, команду, игроков. При этом мы должны должным образом воспринимать эти посылы, делать соответствующие выводы после замечаний. Ничего нового, это классика в отношениям спортивных тренеров и журналистов.