Луческу: За последние годы Динамо заработало только на участии в еврокубках почти 100 млн евро

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу заявил, что несмотря на войну, у киевского клуба нет финансовых проблем.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, игроки команды получают свои деньги.

В "Динамо" все нормально. За последние годы клуб заработал почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках, плюс продажа Миколенко в "Эвертон", который был одним из самых самым дорогих игроков в истории клуба. Так что расходы можно покрыть.

У других команд есть покровители с возможностями. В какой-то период выплата были в размере 60%. А в "Шахтере" игроки ждали два-три месяца, но им платили.

В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приходят хорошие иностранные игроки, а ниже уровня украинских футболистов привозить легионеров не стоит. Лучше украинские игроки, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, которых нужно ждать 6-12 месяцев, пока они дадут отдачу" , - заявил Мирча Луческу.