Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: За последние годы Динамо заработало только на участии в еврокубках почти 100 млн евро
Плюс продажа Миколенко в Эвертон
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"Несмотря на сложившуюся ситуацию, игроки команды получают свои деньги.
В "Динамо" все нормально. За последние годы клуб заработал почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках, плюс продажа Миколенко в "Эвертон", который был одним из самых самым дорогих игроков в истории клуба. Так что расходы можно покрыть.
У других команд есть покровители с возможностями. В какой-то период выплата были в размере 60%. А в "Шахтере" игроки ждали два-три месяца, но им платили.
В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приходят хорошие иностранные игроки, а ниже уровня украинских футболистов привозить легионеров не стоит. Лучше украинские игроки, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, которых нужно ждать 6-12 месяцев, пока они дадут отдачу" , - заявил Мирча Луческу.
Популярное сейчас
- Луческу признался, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
- "Я уйду на пенсию, если...". Луческу сделал откровенное заявление о работе в Динамо
- Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила украинская ПВО 29 декабря
- Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО