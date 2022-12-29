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Луческу: За последние годы Динамо заработало только на участии в еврокубках почти 100 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Плюс продажа Миколенко в Эвертон

Луческу: За последние годы Динамо заработало только на участии в еврокубках почти 100 млн евро

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что несмотря на войну, у киевского клуба нет финансовых проблем.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, игроки команды получают свои деньги.

В "Динамо" все нормально. За последние годы клуб заработал почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках, плюс продажа Миколенко в "Эвертон", который был одним из самых самым дорогих игроков в истории клуба. Так что расходы можно покрыть.

У других команд есть покровители с возможностями. В какой-то период выплата были в размере 60%. А в "Шахтере" игроки ждали два-три месяца, но им платили.

В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приходят хорошие иностранные игроки, а ниже уровня украинских футболистов привозить легионеров не стоит. Лучше украинские игроки, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, которых нужно ждать 6-12 месяцев, пока они дадут отдачу" , - заявил Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Digi Sport

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