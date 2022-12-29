Палкин: Мы победим и отстроим нашу страну, которая будет в тысячу раз лучше

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин перед Новым, 2023 годом годом выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

"Знаете, украинский народ перенес уже столько страданий, проходит через такие испытания – и здесь ничего не остается, кроме как пожелать здоровья. Здоровья физического и ментального. Тут даже от того, что ты читаешь и видишь, здоровым сложно остаться.

А ведь еще есть миллионы людей, которые физически страдают от этой войны. Поэтому я хочу пожелать здоровья, выдержки. И, дай Бог, все это закончится как можно скорее: мы победим и отстроим нашу страну, которая будет в тысячу раз лучше, чем была до войны", — сказал Палкин.