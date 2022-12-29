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Палкин: Мы победим и отстроим нашу страну, которая будет в тысячу раз лучше

Премьер-лига
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Пожелания гендиректора Шахтера всем украинцам в 2023 году

Палкин: Мы победим и отстроим нашу страну, которая будет в тысячу раз лучше

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин перед Новым, 2023 годом годом выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

"Знаете, украинский народ перенес уже столько страданий, проходит через такие испытания – и здесь ничего не остается, кроме как пожелать здоровья. Здоровья физического и ментального. Тут даже от того, что ты читаешь и видишь, здоровым сложно остаться.

А ведь еще есть миллионы людей, которые физически страдают от этой войны. Поэтому я хочу пожелать здоровья, выдержки. И, дай Бог, все это закончится как можно скорее: мы победим и отстроим нашу страну, которая будет в тысячу раз лучше, чем была до войны", — сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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