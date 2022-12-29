Верес и Металлург претендуют на украинского защитника из Казахстана

" Верес " не исключает возможность трансфера 30-летнего украинского защитника Тараса Бондаренко.

По информации Sport Arena, игроком также интересуются несколько отечественных клубов, в том числе и запорожский "Металлург", в котором Бондаренко и начинал свою профессиональную карьеру.

Также в Украине Бондаренко поиграл за "Полтаву" и краматорский "Авангард", а в Сербии – за местные "Металац" и "Радничики". В составе последних украинец стал серебряным призером чемпионаты страны.

С февраля 2020-го защитник играл в Казахстане. Вначале – за "Окжетпес" (16 матчей, 2 гола), а затем – за "Каспий" (68 матчей, гол и три ассиста), в составе которого в конце прошлого сезона стал капитаном.