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Верес и Металлург претендуют на украинского защитника из Казахстана
Тарас Бондаренко может вернуться в Украину
фото из свободных источников
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По информации Sport Arena, игроком также интересуются несколько отечественных клубов, в том числе и запорожский "Металлург", в котором Бондаренко и начинал свою профессиональную карьеру.
Также в Украине Бондаренко поиграл за "Полтаву" и краматорский "Авангард", а в Сербии – за местные "Металац" и "Радничики". В составе последних украинец стал серебряным призером чемпионаты страны.
С февраля 2020-го защитник играл в Казахстане. Вначале – за "Окжетпес" (16 матчей, 2 гола), а затем – за "Каспий" (68 матчей, гол и три ассиста), в составе которого в конце прошлого сезона стал капитаном.
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