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Верес и Металлург претендуют на украинского защитника из Казахстана

Премьер-лига
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Тарас Бондаренко может вернуться в Украину

Верес и Металлург претендуют на украинского защитника из Казахстана

фото из свободных источников

Новина українською

"Верес" не исключает возможность трансфера 30-летнего украинского защитника Тараса Бондаренко.

По информации Sport Arena, игроком также интересуются несколько отечественных клубов, в том числе и запорожский "Металлург", в котором Бондаренко и начинал свою профессиональную карьеру.

Также в Украине Бондаренко поиграл за "Полтаву" и краматорский "Авангард", а в Сербии – за местные "Металац" и "Радничики". В составе последних украинец стал серебряным призером чемпионаты страны.

С февраля 2020-го защитник играл в Казахстане. Вначале – за "Окжетпес" (16 матчей, 2 гола), а затем – за "Каспий" (68 матчей, гол и три ассиста), в составе которого в конце прошлого сезона стал капитаном.

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В статье: Верес (Ровно) Тарас Бондаренко Металлург (Запорожье)
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Источник:
Sport Arena

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