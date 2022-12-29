  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заграница и шесть спаррингов. Палкин рассказа, где и как Шахтер проведет зимние сборы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заграница и шесть спаррингов. Палкин рассказа, где и как Шахтер проведет зимние сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда будет готовиться в Турции

Заграница и шесть спаррингов. Палкин рассказа, где и как Шахтер проведет зимние сборы

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как и где команда будет проводить зимние сборы.

"Сборы начнутся 10 января и завершатся 9 февраля. Между этими датами, может, где-то три дня перерыва будет. Планируется 6 спаррингов. Наша задача сегодня – во-первых, вернуть на должный уровень ребят, которые были травмированы. Тот же Траоре не показывал себя на все 100 процентов: думаю, то, что он демонстрировал в первой части сезона – это 30–40 процентов его возможностей. У него была большая травма, он долго не играл. И я его где-то понимаю, ведь это единственный иностранный футболист, который остался после начала войны, он испытывал определенное давление.

Мы даже обсуждали такой вариант, что он будет тренироваться за границей, а к нам приезжать на игры. Потом он понял, что физически это невозможно. Это все собирается и выливается в результат. Поэтому надеюсь, что это все уйдет. Сейчас уже все понимают, какая ситуация, видят, что логистика работает – наши переезды из Украины в другие страны на турниры. То есть мы дорожку уже протоптали, а теперь можно сконцентрироваться на результате и подготовиться к первой игре с "Ренном

С турне в США не сложилось - будем в Турции готовиться", — сказал Палкин.

Напомним, что ранее Палкин рассказал, почему у клуба сорвалось зимнее турне в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде