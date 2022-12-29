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Заграница и шесть спаррингов. Палкин рассказа, где и как Шахтер проведет зимние сборы
Команда будет готовиться в Турции
shakhtar.com
Генеральный директор "
"Сборы начнутся 10 января и завершатся 9 февраля. Между этими датами, может, где-то три дня перерыва будет. Планируется 6 спаррингов. Наша задача сегодня – во-первых, вернуть на должный уровень ребят, которые были травмированы. Тот же Траоре не показывал себя на все 100 процентов: думаю, то, что он демонстрировал в первой части сезона – это 30–40 процентов его возможностей. У него была большая травма, он долго не играл. И я его где-то понимаю, ведь это единственный иностранный футболист, который остался после начала войны, он испытывал определенное давление.
Мы даже обсуждали такой вариант, что он будет тренироваться за границей, а к нам приезжать на игры. Потом он понял, что физически это невозможно. Это все собирается и выливается в результат. Поэтому надеюсь, что это все уйдет. Сейчас уже все понимают, какая ситуация, видят, что логистика работает – наши переезды из Украины в другие страны на турниры. То есть мы дорожку уже протоптали, а теперь можно сконцентрироваться на результате и подготовиться к первой игре с "Ренном
С турне в США не сложилось - будем в Турции готовиться", — сказал Палкин.
Напомним, что ранее Палкин рассказал, почему
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