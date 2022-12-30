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Палкин рассказал о возможных приобретениях Шахтера

Премьер-лига
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Инвестиции будут зависеть от многих факторов

Палкин рассказал о возможных приобретениях Шахтера

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, планирует ли клуб подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Ну, один мы уже сделали: у "Сабуртало" купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаке.

А остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, уйдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения. Трансферные окна еще не открылись, это будет январь – начало февраля. Так что мы можем работать, все впереди. Опять же, посмотрим, кто будет уходить.

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Идет ли сейчас речь о продаже игроков? Это же все от рынка зависит. Зимнее трансферное окно, если мы ориентируемся на Европу, не очень активное. В основном все делают закупки летом, а сейчас у них идут чемпионаты – играют 31 декабря, 2 января. Лиги не останавливаются, поэтому у них и времени особо нет, чтобы совершать серьезные покупки. Думаю, эти трансферы более вероятны летом, чем зимой. Хотя я не исключаю такой возможности", - сказал Палкин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Георгий Гочолейшвили заключил пятилетний контракт с "Шахтером". Грузин присоединится к донецкой команде в январе 2023 года.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
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Источник:
shakhtar.com

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