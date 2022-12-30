Караваев: Не удивляюсь, что Днепр-1 сейчас на вершине турнирной таблицы

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев назвал причины нестабильных результатов киевлян в первой части сезона.

– После первой части сезона в таблице неожиданный лидер – "Днепр-1". Закономерно, как считаете?

– Считаю, что да. "Днепр-1" показывал стабильный и результативный футбол, поэтому не удивляюсь, что они сейчас на вершине турнирной таблицы.

– Что произошло с командой в матче с тем же "Днепром-1" (0:3), с которого "Динамо" стартовало в новом сезоне?

– Этот поединок шел сразу после двух матчей квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой", так что, возможно, не подготовились должным образом к игре чемпионата, отдав слишком много физических и эмоциональных сил в играх с португальцами.

– В целом многие специалисты и болельщики пророчили "Динамо" безоговорочное лидерство в этом сезоне и итоговое чемпионство. Но пока для бело-синих не все складывается гладко. В чем, по вашему мнению, основная причина неуверенной игры?

– Прежде всего, все команды играют против "Динамо", словно выходят на последний бой. Каждый футболист старается выжать из себя максимум, выпрыгнуть из штанов, но сделать все, чтобы отобрать очки у киевлян. К сожалению, не всегда удается за счет более высокого мастерства побеждать такие команды.

– Какие игры, кроме "Днепра-1", стали провальными для "Динамо"?

– В принципе, можно назвать все матчи, где мы теряли очки. В каждом поединке мы создавали множество моментов, но реализация часто подводила, и из-за этого очень обидно. Над завершением моментов следует работать постоянно.

– Как считаете, во второй части сезона можно исправить ситуацию? Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибки?

– Все в наших ногах и головах. В целом, ничего не потеряно, все будет зависеть от нас. Если выигрываем все матчи, обыгрываем своих конкурентов, то можем стать чемпионами. Обязательно проанализируем первую часть сезона, увидим допущенные ошибки и все исправим, - рассказал Караваев.