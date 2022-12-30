Шахтер хочет получить 10 млн евро за своего бразильского защитника

"Интернасьонал" продолжает работу над полноценным трансфером защитника "Шахтера" Витао, сообщает Portal Do Colorado.

По информации источника, 22-летний центрбек является приоритетной целью бразильского клуба. Стороны всегда имели хорошие отношения, но когда бразильцы запросили цену Витао, то "Шахтер" не дал никакого ответа.

Впоследствии представитель "горняков" в неофициально разговоре дал понять, что украинский клуб оценивает футболиста 10 миллионов евро. Эта сумма превышает финансовые возможности "Интернасьонала", что ставит трансфер под сомнение.

Ранее была информация, что "Шахтер" может продать защитника "Интернасьоналу" за 4,5 млн евро. Сейчас Витао выступает за клуб из Порту-Алегри на правах аренды. Договор рассчитан до лета 2023 года, а контракт Витао с "Шахтером" - до лета 2024 года.

В текущем сезоне на его счету 38 матчей и два забитых гола за бразильский клуб.