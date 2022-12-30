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Кривбасс показал, как будут выглядеть обновленные база и стадион клуба

Премьер-лига
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В клубе анонсировали начало реконструкции

Кривбасс показал, как будут выглядеть обновленные база и стадион клуба

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин анонсировал начало реконструкции в Кривом Роге учебно-тренировочной базы, а также поделился планами обновления инфраструктуры стадиона.

"Начнется строительство в Кривом Роге современной трехэтажной базы. Также здесь будет большой медицинский центр, СПА-центр и другие удобства. Будет сделано все, чтобы комфортно жила и тренировалась и основная команда "Кривбасса", и U-19.

Те планы, которые приостановил путин в развитии футбола, спорта в Кривом Роге, обязательно будут воплощены в жизнь. Все вернется на свои места. Но после нашей победы. Победы Украины", - приводит слова Гагарина клубная пресс-служба.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения у "Кривбасса" были определенные планы с четки датами их выполнения. Во второй половине 2021 года была начата реконструкция восточной трибуны клубного стадиона "Горняк". Но ее строительство было "заморожено" после начала войны.

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Фото: fckryvbas.com
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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