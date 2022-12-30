Кривбасс показал, как будут выглядеть обновленные база и стадион клуба

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин анонсировал начало реконструкции в Кривом Роге учебно-тренировочной базы, а также поделился планами обновления инфраструктуры стадиона.

"Начнется строительство в Кривом Роге современной трехэтажной базы. Также здесь будет большой медицинский центр, СПА-центр и другие удобства. Будет сделано все, чтобы комфортно жила и тренировалась и основная команда "Кривбасса", и U-19.

Те планы, которые приостановил путин в развитии футбола, спорта в Кривом Роге, обязательно будут воплощены в жизнь. Все вернется на свои места. Но после нашей победы. Победы Украины", - приводит слова Гагарина клубная пресс-служба.