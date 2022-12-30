Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал
Наставник "Динамо" вспомнил матч против легендарного футболиста
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своими воспоминаниями о легендарном бразильце Пеле, который ушел из жизни вчера, 29 декабря.
В свое время Луческу удалось сыграть против Пеле. На чемпионате мира в 1970 году сборная Румынии минимально уступила Бразилии (2:3). В той игре Пеле отметился дублем, а Луческу вывел свою команду с капитанской повязкой. По завершению встречи они даже обменялись футболками.
"Я был довольно близок к Пеле по возрасту. У него был необычайный образ, я смотрел на него как на инопланетянина. У него было все необходимое для отличной игры на лучшем уровне. Технически, физически, тактически все было на высоте. Я считаю, что он был Майклом Джорданом для своей команды.
У меня есть футболка Пеле. И я её не стирал. На ней до сих пор есть следы травы. Я уже не помню, общался ли я с ним перед игрой, или мы просто пересеклись на поле после матча. Моя футболка, та, которую я подарил Пеле, насколько я понимаю, была выставлена ФИФА в музее футбола в Москве на чемпионате мира 2018 года. Вероятно, кто-то ее подарил", - приводит слова Луческу Gsp.ro.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, которое объясняет: все, что круто сейчас, это лишь повторение того, как играл Пеле
- Россияне ночью атаковали Киев шахедами
- Умер король футбола Пеле. Главные новости за 29 декабря
- Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех