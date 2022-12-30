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Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал

Премьер-лига
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Наставник "Динамо" вспомнил матч против легендарного футболиста

Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своими воспоминаниями о легендарном бразильце Пеле, который ушел из жизни вчера, 29 декабря.

В свое время Луческу удалось сыграть против Пеле. На чемпионате мира в 1970 году сборная Румынии минимально уступила Бразилии (2:3). В той игре Пеле отметился дублем, а Луческу вывел свою команду с капитанской повязкой. По завершению встречи они даже обменялись футболками.

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"Я был довольно близок к Пеле по возрасту. У него был необычайный образ, я смотрел на него как на инопланетянина. У него было все необходимое для отличной игры на лучшем уровне. Технически, физически, тактически все было на высоте. Я считаю, что он был Майклом Джорданом для своей команды.

У меня есть футболка Пеле. И я её не стирал. На ней до сих пор есть следы травы. Я уже не помню, общался ли я с ним перед игрой, или мы просто пересеклись на поле после матча. Моя футболка, та, которую я подарил Пеле, насколько я понимаю, была выставлена ФИФА в музее футбола в Москве на чемпионате мира 2018 года. Вероятно, кто-то ее подарил", - приводит слова Луческу Gsp.ro.

Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал - изображение 1 Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал - изображение 2

Фото: Gsp.ro
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В статье: Мирча Луческу Пеле Динамо (Киев)
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