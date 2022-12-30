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Арсенал готовит улучшенное предложение по трансферу Мудрику

Премьер-лига
(1 голосов)

Лондонцы не отступают от своих планов

Арсенал готовит улучшенное предложение по трансферу Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсенал" не намерен отступать от идеи приобретения вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает The Times.

По информации издания, лондонский клуб рассматривает новое улучшенное предложение по трансферу украинского футболиста. Первый вариант "канониров" в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов "Шахтер" отклонил.

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"Арсенал" изучает новый подход, поскольку наставник "Арсенала" Микель Артета надеется усилить команду зимой и повысить шансы клуба на чемпионство. Источник утверждает, что существует оптимизм в отношении того, что сделка может быть достигнута.

Британские СМИ не называют сумму, которую готовы предложить канониры, но "горняки" хотят получить за своего лидера около 100 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Times

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
30.12.2022 в 18:04
Маячня не вірю що щось зростеться!
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