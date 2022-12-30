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Второй год подряд. Болельщики Шахтера назвали лучшего игрока команды 2022 года
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Вингер "
По итогам финального голосования за Мудрика высказался 13131 респондент (76%). Вингер существенно опередил двух других претендентов – Анатолия Трубина (2295 голосов) и Тараса Степаненко (1893).
Всего же в опросе приняли участие 17 319 человек.
21-летний Михаил Мудрик признается лучшим игроком команды второй год подряд. В сентябре, октябре и ноябре болельщики называли полузащитника игроком месяца.
В 2022 году Мудрик провел за "горняков" 18 официальных матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 8 ассистами.
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