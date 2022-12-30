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Второй год подряд. Болельщики Шахтера назвали лучшего игрока команды 2022 года

Премьер-лига
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Второй год подряд. Болельщики Шахтера назвали лучшего игрока команды 2022 года

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Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком команды в 2022 году

По итогам финального голосования за Мудрика высказался 13131 респондент (76%). Вингер существенно опередил двух других претендентов – Анатолия Трубина (2295 голосов) и Тараса Степаненко (1893).

Всего же в опросе приняли участие 17 319 человек.

21-летний Михаил Мудрик признается лучшим игроком команды второй год подряд. В сентябре, октябре и ноябре болельщики называли полузащитника игроком месяца.

В 2022 году Мудрик провел за "горняков" 18 официальных матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 8 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтар

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