Де Дзерби: Мудрик — фантастический игрок. В будущем он может выиграть Золотой мяч

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который еще совсем недавно работал с " Шахтером ", рассыпался в комплиментах вингеру горняков Михаилу Мудрику.

Напомним, что Мудрика сейчас активно сватает лондонский "Арсенал". "Горняки" хотят получить за игрока 100 млн евро.

???? "Mudryk can win the Ballon d'Or in the future." ⭐️



Brighton boss Roberto De Zerbi is a big admirer of Arsenal transfer target Mykhailo Mudryk pic.twitter.com/AlIavImpDn