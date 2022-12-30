Де Дзерби: Мудрик — фантастический игрок. В будущем он может выиграть Золотой мяч

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который еще совсем недавно работал с " Шахтером ", рассыпался в комплиментах вингеру горняков Михаилу Мудрику.

"Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но "Брайтон" не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила. Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч", — сказал Де Дзерби.

Напомним, что Мудрика сейчас активно сватает лондонский "Арсенал". "Горняки" хотят получить за игрока 100 млн евро.