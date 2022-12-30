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Де Дзерби: Мудрик — фантастический игрок. В будущем он может выиграть Золотой мяч

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер всегда верил в Михаила

Де Дзерби: Мудрик — фантастический игрок. В будущем он может выиграть Золотой мяч

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который еще совсем недавно работал с "Шахтером", рассыпался в комплиментах вингеру горняков Михаилу Мудрику.

"Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но "Брайтон" не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила.

Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч", — сказал Де Дзерби.

Напомним, что Мудрика сейчас активно сватает лондонский "Арсенал". "Горняки" хотят получить за игрока 100 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
30.12.2022 в 19:52
Да,да,да!!!! Щось це мені нагадує. Ааааа, точно, Вітя Кавалєнка вже отримав (Луческу ванговав).
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