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Де Дзерби: Мудрик — фантастический игрок. В будущем он может выиграть Золотой мяч
Тренер всегда верил в Михаила
Фото: ФК Шахтер
Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который еще совсем недавно работал с "
"Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но "Брайтон" не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила.
Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч", — сказал Де Дзерби.
Напомним, что Мудрика сейчас активно сватает лондонский "Арсенал". "Горняки" хотят получить за игрока 100 млн евро.
???? "Mudryk can win the Ballon d'Or in the future." ⭐️— Football Daily (@footballdaily) December 30, 2022
Brighton boss Roberto De Zerbi is a big admirer of Arsenal transfer target Mykhailo Mudryk pic.twitter.com/AlIavImpDn
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