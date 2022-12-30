Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вратарю сложно получить Золотой мяч", - Трубин согласен с мнением Куртуа
Поэтому украинскому киперу больше интересны командные трофеи
shakhtar.com
Голкипер "
"Согласен с Куртуа в том, что вратарю очень сложно выиграть Золотой мяч. Такая особенность у вратаря, что ты можешь 90 минут круто играть, но одна ошибка или тебе забили — и помнить будут только это. А полевой игрок может играть так себе, но это не так видно, а потом он забьет гол и все....
И мы видим, что игроков атаки покупают за самые большие деньги. Выиграть Золотой мяч? Индивидуальные награды очень приятные, но мне больше интересны командные трофеи", — сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Стало известно, где и когда состоится прощание с Пеле
- На Волыни состоялся рождественский турнир по футзалу. Селезнев стал его лучшим бомбардиром
- Служитель красоты футбола. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Плеймейкер
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех