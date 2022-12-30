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Мудрик или Довбик? Караваев назвал лучшего, по его мнению, игрока УПЛ

Премьер-лига
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Но Михаил тоже очень талантлив

Мудрик или Довбик? Караваев назвал лучшего, по его мнению, игрока УПЛ

Скриншот: УАФ

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев, подводя итоги 2022 года, назвал лучшего, по его мнению, игрока УПЛ.

"Довбик или Мудрик? Пока отдам предпочтение среди этих двух игроков Артему, потому что он демонстрирует стабильность и уже не первый год показывает результат.

Но Михаил очень талантлив и имеет все качества для того, чтобы быть на ведущих ролях не только в нашем чемпионате", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1 Михаил Мудрик
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Источник:
Fanday

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